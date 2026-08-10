Комплект роликов к FC (желтый), 2 шт.

Комплект из двух роликов из микрофибры к поломойной машине для дома FC - для бережной влажной очистки любых твердых покрытий (в том числе и паркета, и ламината).

Комплект из двух роликов из микрофибры к поломойной машине для дома FC - для бережной влажной очистки любых твердых покрытий (в том числе и паркета, и ламината). Микрофибровые ролики не имеют ворса и обладают высокой способностью к впитыванию влаги. Благодаря разным цветам (желтый и серый) комплекты роликов легко отличать - один из них рекомендуется использовать в сантехнических комнатах, а другой - в жилых. Ролики отлично стираются в стиральной машине при температуре не выше 60°C.

Особенности и преимущества
Pure!Roll® с высококачественным микроволокном
  • Высокий уровень удаления и сбора грязи для наилучших результатов очистки всех типов твердых полов
  • Возможность машинной стирки при температуре до 60 °C. Не использовать кондиционер для белья.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Белый
Вес (кг) 0,16
Вес (с упаковкой) (кг) 0,212
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 300 x 60 x 60
Совместимая техника
Области применения
  • Твердые полы
  • Лакированный паркет