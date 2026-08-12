Комплект салфеток для KV 4
Высокоэффективный комбинированный комплект салфеток, состоящий из абразивной салфетки, салфетки для плитки и мягкой салфетки. Разные салфетки, легко закрепляемые на аккумуляторном вибрационном очистителе KV 4 при помощи липучки, обеспечивают очистку с его помощью любых поверхностей.
Решение для оптимальной очистки самых разнообразных поверхностей: комбинированный комплект салфеток – абразивной, мягкой и для керамической плитки. Салфетки легко прикрепляются к аккумуляторному вибрационному очистителю KV 4 липучкой. Комплект позволяет удалять различные загрязнения (от легких до стойких) как с прочных, так и с чувствительных поверхностей. Еще одним преимуществом является возможность стирки салфеток для их неоднократного применения.
Особенности и преимущества
Простота установки и снятия
Можно мыть
- Возможность стирки при температуре 60 °C и многократного применения.
Специальные салфетки
- Прекрасно подходят для очистки любых поверхностей.
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (шт.)
|3
|Цвет
|Белый
|Вес (кг)
|0,084
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,12
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|261 x 106 x 12
Совместимая техника
Области применения
- Устойчивые к царапанию поверхности
- Деликатные поверхности