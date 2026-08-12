Комплект салфеток для KV 4

Высокоэффективный комбинированный комплект салфеток, состоящий из абразивной салфетки, салфетки для плитки и мягкой салфетки. Разные салфетки, легко закрепляемые на аккумуляторном вибрационном очистителе KV 4 при помощи липучки, обеспечивают очистку с его помощью любых поверхностей.

Решение для оптимальной очистки самых разнообразных поверхностей: комбинированный комплект салфеток – абразивной, мягкой и для керамической плитки. Салфетки легко прикрепляются к аккумуляторному вибрационному очистителю KV 4 липучкой. Комплект позволяет удалять различные загрязнения (от легких до стойких) как с прочных, так и с чувствительных поверхностей. Еще одним преимуществом является возможность стирки салфеток для их неоднократного применения.

Особенности и преимущества
Простота установки и снятия
Можно мыть
  • Возможность стирки при температуре 60 °C и многократного применения.
Специальные салфетки
  • Прекрасно подходят для очистки любых поверхностей.
Спецификации

Технические характеристики

Количество (шт.) 3
Цвет Белый
Вес (кг) 0,084
Вес (с упаковкой) (кг) 0,12
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 261 x 106 x 12
Области применения
  • Устойчивые к царапанию поверхности
  • Деликатные поверхности