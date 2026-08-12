Решение для оптимальной очистки самых разнообразных поверхностей: комбинированный комплект салфеток – абразивной, мягкой и для керамической плитки. Салфетки легко прикрепляются к аккумуляторному вибрационному очистителю KV 4 липучкой. Комплект позволяет удалять различные загрязнения (от легких до стойких) как с прочных, так и с чувствительных поверхностей. Еще одним преимуществом является возможность стирки салфеток для их неоднократного применения.