Комплект салфеток для RCV 3
Комплект высококачественных микроволоконных салфеток для робота-пылесоса RCV 3, позволяющий использовать его для влажной уборки твердых напольных покрытий.
Комплект включает 3 салфетки для робота-пылесоса RCV 3. При работе аппарата в режиме влажной уборки высококачественная микроволоконная салфетка обеспечивает оптимальную очистку любых твердых напольных покрытий, например керамической плитки, древесины, ламината, ПВХ или линолеума. Она эффективно удаляет незначительные присохшие загрязнения и хорошо связывает остаточную пыль. Замена салфеток производится очень легко благодаря их креплению липучкой.
Особенности и преимущества
Салфетка с липучкой
- Простота установки и удаления благодаря креплению липучкой.
- Возможность машинной стирки при температуре до 60 °C. Не использовать кондиционер для белья.
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (шт.)
|3
|Цвет
|Белый
|Вес (кг)
|0,074
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,114
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|150 x 60 x 83
Области применения
- Твердые полы с защитным покрытием, такие как паркет, ламинат, пробка, камень, линолеум и ПВХ, а также ковры с коротким ворсом