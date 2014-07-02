Комплект сопел для FR, 850 л/ч - 1100 л/ч

Насадка Комплект включает в себя мощные сопла и соединители. Для моющих средств Kärcher (от 850 до 1100 л / ч). Подходит для следующих типов: 2.640-679, 2.640-355 и 2.641-065.

Насадка Комплект включает в себя мощные сопла и соединители. Для моющих средств Kärcher (от 850 до 1100 л / ч). Подходит для следующих типов: 2.640-679, 2.640-355 и 2.641-065.

Спецификации

Технические характеристики

Производительность (л/ч) 850 / 1100
Соединительная резьба M22 x 1,5
Вес (с упаковкой) (кг) 0,081