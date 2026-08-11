Комплект универсальных салфеток для пола EasyFix, 2 шт.

Универсальные салфетки для пола, изготовленные из высококачественного тончайшего волокна, прекрасно подходят для удаления стойких загрязнений при помощи пароочистителя.

Комплект салфеток для пола EasyFix включает 2 износостойкие и хорошо впитывающие влагу салфетки из высококачественного тончайшего волокна, устанавливаемые на насадку для пола EasyFix. Текстильный материал со специальной петельчатой структурой прекрасно поглощает загрязнения. Его высокая паропроницаемость гарантирует превосходные результаты уборки, в т. ч. быструю и тщательную очистку участков пола в углах и около стен. Салфетки легко и быстро прикрепляются к насадке пароочистителя липучкой: достаточно просто прижать насадку для пола EasyFix к салфетке. Во время работы салфетка надежно удерживается на насадке, а после уборки легко снимается без контакта с грязью: надо лишь наступить на ее язычок и приподнять насадку.

Особенности и преимущества
Комплект универсальных салфеток для пола EasyFix, 2 шт.: Высококачественное микроволокно
Высококачественное микроволокно
Специальная петельчатая структура салфетки обеспечивает хорошее поглощение загрязнений и тщательную очистку любых влагостойких твердых поверхностей. Возможность машинной стирки при температуре до 60 °C. Не использовать кондиционер для белья.
Комплект универсальных салфеток для пола EasyFix, 2 шт.: Удобная система застежка-липучка
Удобная система застежка-липучка
Ткань для очистки пола легко прикрепляется к насадке для пола. Во время уборки пола ткань не соскальзывает.
Комплект универсальных салфеток для пола EasyFix, 2 шт.: Ярлычок на салфетке для чистки пола
Ярлычок на салфетке для чистки пола
Замена салфетки без контакта с грязью: надо лишь наступить на ее язычок и поднять насадку. Место применения (например, кухня или ванная) можно отметить на язычке салфетки.
Салфетка для чистки пола покрывает все стороны насадки для пола
  • Для легкой очистки углов, краев и других труднодоступных мест.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Белый
Вес (кг) 0,075
Вес (с упаковкой) (кг) 0,114
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 345 x 115 x 10
Области применения
  • Твердые полы с защитным покрытием, такие как паркет, ламинат, пробка, камень, линолеум и ПВХ, а также ковры с коротким ворсом
  • Твердые полы
  • Кафель