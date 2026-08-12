Комплект запасных ножей
Запасные ножи для робота-газонокосилки, закаленные и заточенные с обеих сторон для обеспечения высокого качества среза травы и долгого срока службы.
Комплект запасных ножей включает 6 ножей для робота-газонокосилки, обеспечивающих аккуратное скашивание газонной травы. Переворот ножей на 180° позволяет продлить срок их службы. Долгий срок службы запасных ножей обеспечивается также закалкой и двусторонней заточкой лезвий. Замена ножей осуществляется очень легко и быстро – при помощи прилагаемых запасных винтов и гаечного ключа.
Особенности и преимущества
Лезвия заточены с обеих сторон
- Срезают траву как бритва
- Лезвия остаются острыми вдвое дольше.
Лезвия заточены и закалены
- Закаленные лезвия имеют более длительный срок службы и, следовательно, не требуют частой замены.
- Время работы удваивается поворотом лопастей на 180 ° на крепежном винте.
Набор включает шесть режущих ножей, гаечный ключ для ослабления крепежных винтов, а также сменные винты
- Легкая смена лезвия.
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (шт.)
|6
|Вес (кг)
|0,009
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,155
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|70 x 19,5 x 1
Области применения
- Газон