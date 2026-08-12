Комплект запасных ножей

Запасные ножи для робота-газонокосилки, закаленные и заточенные с обеих сторон для обеспечения высокого качества среза травы и долгого срока службы.

Комплект запасных ножей включает 6 ножей для робота-газонокосилки, обеспечивающих аккуратное скашивание газонной травы. Переворот ножей на 180° позволяет продлить срок их службы. Долгий срок службы запасных ножей обеспечивается также закалкой и двусторонней заточкой лезвий. Замена ножей осуществляется очень легко и быстро – при помощи прилагаемых запасных винтов и гаечного ключа.

Особенности и преимущества
Лезвия заточены с обеих сторон
  • Срезают траву как бритва
  • Лезвия остаются острыми вдвое дольше.
Лезвия заточены и закалены
  • Закаленные лезвия имеют более длительный срок службы и, следовательно, не требуют частой замены.
  • Время работы удваивается поворотом лопастей на 180 ° на крепежном винте.
Набор включает шесть режущих ножей, гаечный ключ для ослабления крепежных винтов, а также сменные винты
  • Легкая смена лезвия.
Спецификации

Технические характеристики

Количество (шт.) 6
Вес (кг) 0,009
Вес (с упаковкой) (кг) 0,155
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 70 x 19,5 x 1
Совместимая техника
Области применения
  • Газон