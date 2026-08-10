Контейнер с принадлежностями для велосипедистов

Комплект аксессуаров Bike оптимально подходит для очистки велосипедов и их оборудования.

С аксессуарами в комплекте Bike можно легко и тщательно очистить велосипед и его принадлежности. Универсальная щетка с мягкой щетиной присоединятся к пистолету и удаляет въевшуюся грязь. С чистящим средством можно удалить образовавшуюся на велосипеде грязь. С помощью высококачественной мягкой салфетки из микроволокна можно высушить очищенные предметы перед их укладкой на хранение. В комплекте с специальным контейнером для хранения аксессуаров, который можно прикрепить к аппарату.

Особенности и преимущества
Контейнер для принадлежностей
  • Можно прикрепить к аппарату для удобного хранения.
Универсальная щетка
  • Удаляет даже стойкую грязь.
Средство для чистки велосипедов / мотоциклов
  • Для оптимальной очистки велосипедов и велотехники.
Высококачественная микроволоконная салфетка
  • Для сушки очищенных предметов перед их хранением.
Спецификации

Технические характеристики

Состав текстильного материала 80% полиэстер, 20% полиамид
Цвет Черный
Вес (кг) 1,177
Вес (с упаковкой) (кг) 1,341
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 229 x 221 x 108

Комплектация

  • Коробка для хранения
  • Универсальная щетка
  • Салфетка из микроволокна
  • Очистка велосипедов/мотоциклов

Видео

Совместимая техника
Области применения
  • Велосипеды
  • Обувь / походные ботинки
  • Прогулочные коляски / детские машины