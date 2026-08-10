С аксессуарами в комплекте Bike можно легко и тщательно очистить велосипед и его принадлежности. Универсальная щетка с мягкой щетиной присоединятся к пистолету и удаляет въевшуюся грязь. С чистящим средством можно удалить образовавшуюся на велосипеде грязь. С помощью высококачественной мягкой салфетки из микроволокна можно высушить очищенные предметы перед их укладкой на хранение. В комплекте с специальным контейнером для хранения аксессуаров, который можно прикрепить к аппарату.