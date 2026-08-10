Комплект аксессуаров включает в себя насадку с коническим соплом, которая идеально подходит для чистки животных, например, собак или их лап, специальную щетку для чистки шерсти и высококачественную салфетку из вискозы для сушки. Все аксессуары вкладываются в специальный контейнер для хранения, который можно прикрепить к аппарату.