Крышка всасывающей насадки для повышения эффективности уборки (для белых FC 5)
Усовершенствованная крышка всасывающей насадки – для более эффективного захвата грязи. Для белых аппаратов серии FC 5.
Больше никаких надоедливых клубков пыли на полу: Новая крышка всасывающей насадки для аппаратов FC 5 со встроенным приспособлением для сбора ниток и расширенным воздушным каналом обеспечивает еще более эффективный захват крупного мусора – и тем самым улучшает конечный результат уборки. Идеальное дополнение к любым белым аппаратам серии FC 5.
Особенности и преимущества
Встроенное устройство для сбора ниток
- Встроенные подхваты для волос и шерсти обеспечивают оптимальный захват клубков пыли и другого мелкого мусора.
Всасывающий канал увеличенной ширины
- Более эффективный захват крупного мусора, например, клубков волос.
Лёгкая замена
- Легкая и быстрая замена крышки.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Белый
|Вес (кг)
|0,18
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,265
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|300 x 100 x 34