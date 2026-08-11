Больше никаких надоедливых клубков пыли на полу: Новая крышка всасывающей насадки для аппаратов FC 5 со встроенным приспособлением для сбора ниток и расширенным воздушным каналом обеспечивает еще более эффективный захват крупного мусора – и тем самым улучшает конечный результат уборки. Идеальное дополнение к любым белым аппаратам серии FC 5.