Крышка всасывающей насадки для повышения эффективности␍уборки (для желтых FC 5)

Усовершенствованная крышка всасывающей насадки – для более эффективного захвата грязи. Для желтых аппаратов серии FC 5.

Больше никаких надоедливых клубков пыли на полу: Новая крышка всасывающей насадки для аппаратов FC 5 со встроенным приспособлением для сбора ниток и расширенным воздушным каналом обеспечивает еще более эффективный захват крупного мусора – и тем самым улучшает конечный результат уборки. Идеальное дополнение к любым желтым аппаратам серии FC 5.

Особенности и преимущества
Встроенное устройство для сбора ниток
  • Встроенные подхваты для волос и шерсти обеспечивают оптимальный захват клубков пыли и другого мелкого мусора.
Всасывающий канал увеличенной ширины
  • Более эффективный захват крупного мусора, например, клубков волос.
Лёгкая замена
  • Легкая и быстрая замена крышки.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Желтый
Вес (кг) 0,18
Вес (с упаковкой) (кг) 0,276
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 300 x 100 x 34