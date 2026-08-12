Прочные лезвия для триммера, поставляемые в виде практичного комплекта из 10 штук, позволяют точно и аккуратно срезать мох и сорную растительность даже в труднодоступных местах сада. Они подходят ко всем аккумуляторным триммерам Kärcher с напряжением питания 18 и 36 В. Еще одним преимуществом является простота замены лезвий, осуществляемой без применения инструментов.