Лезвия для триммера
Прочные лезвия для триммера позволяют легко удалять сорную растительность даже в труднодоступных местах. Они совместимы со всеми аккумуляторными триммерами Kärcher на платформе Battery Power 18 и 36 В.
Прочные лезвия для триммера, поставляемые в виде практичного комплекта из 10 штук, позволяют точно и аккуратно срезать мох и сорную растительность даже в труднодоступных местах сада. Они подходят ко всем аккумуляторным триммерам Kärcher с напряжением питания 18 и 36 В. Еще одним преимуществом является простота замены лезвий, осуществляемой без применения инструментов.
Особенности и преимущества
Результат скашивания
- Прочные лезвия обеспечивают эффективный и аккуратный срез даже густой растительности.
Универсальные возможности
- Лезвия позволяют легко скашивать траву в труднодоступных местах сада.
Замена лезвия триммера без инструмента
- Очень простая замена лезвий, фиксируемых защелкиванием.
Практичная упаковка
- Комплект поставки, включающий 10 лезвий, обеспечивает продолжительную интенсивную работу.
Идеально подобранные аксессуары
- Совместимость со всеми аккумуляторными триммерами Kärcher с напряжением питания 18 и 36 В.
Спецификации
Технические характеристики
|Количество лопастей
|2
|Рабочая ширина (см)
|23
|Цвет
|Желтый
|Вес (кг)
|0,002
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,039
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|70 x 40 x 4
Области применения
- Газон
- Края газонов, например рядом с клумбами или дорожками