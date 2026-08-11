Микроволоконная салфетка

Высококачественная микроволоконная салфетка позволяет высушить очищенные предметы перед их укладкой на хранение.

Высококачественная микроволоконная салфетка прекрасно впитывает большое количество влаги. Обладает приятной текстурой и защищает деликатные поверхности. Размер 40 Х 40 см идеально подходит для сушки велосипеда перед его укладной на хранение.

Особенности и преимущества
Высококачественная микроволоконная салфетка
  • Для сушки очищенных предметов перед их хранением.
Микрофибра
  • Впитывает большой объем воды и быстро высыхает.
Ворсистая
  • Бережна к поверхностям.
Спецификации

Технические характеристики

Состав текстильного материала 80% полиэстер, 20% полиамид
Цвет антрацит
Вес (кг) 0,073
Вес (с упаковкой) (кг) 0,094
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 400 x 400 x 4
Области применения
  • Велосипеды
  • Обувь / походные ботинки
  • Прогулочные коляски / детские машины
  • Детские игрушки / машины / беговелы