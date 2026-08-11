Микроволоконная салфетка
Высококачественная микроволоконная салфетка позволяет высушить очищенные предметы перед их укладкой на хранение.
Высококачественная микроволоконная салфетка прекрасно впитывает большое количество влаги. Обладает приятной текстурой и защищает деликатные поверхности. Размер 40 Х 40 см идеально подходит для сушки велосипеда перед его укладной на хранение.
Особенности и преимущества
Высококачественная микроволоконная салфетка
- Для сушки очищенных предметов перед их хранением.
Микрофибра
- Впитывает большой объем воды и быстро высыхает.
Ворсистая
- Бережна к поверхностям.
Спецификации
Технические характеристики
|Состав текстильного материала
|80% полиэстер, 20% полиамид
|Цвет
|антрацит
|Вес (кг)
|0,073
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,094
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|400 x 400 x 4
Совместимая техника
Области применения
- Велосипеды
- Обувь / походные ботинки
- Прогулочные коляски / детские машины
- Детские игрушки / машины / беговелы