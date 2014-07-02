Микроволоконные обтяжки для оконного пылесоса (2 шт)

Обтяжки из микроволокна для оптимального удаления грязи с любых гладких поверхностей.

Обтяжки из микроволокна обеспечивают оптимальное удаление грязи с оконных стекол и любых других гладких поверхностей. Применение обтяжки в сочетании с пульверизатором, концентратом средства для мойки окон и аккумуляторным стеклоочистителем (оконным пылесосом) гарантирует исключительно легкую мойку окон с превосходным результатом: на стеклах не остается никаких полос или разводов.

Особенности и преимущества
Высококачественный пад из микрофибры с абразивными и мягкими волокнами
  • Грязь оптимально удаляется с поверхности и впитывается во ткань
  • Благодаря абразивным волокнам даже сильная грязь легко удаляется с поверхности
  • Мягкие волокна оптимально удаляют грязь
Спецификации

Технические характеристики

Количество (шт.) 2
Цвет Белый
Вес (кг) 0,04
Вес (с упаковкой) (кг) 0,084
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 70 x 275 x 30
Совместимая техника
Области применения
  • Окна и стеклянные поверхности