Обтяжки из микроволокна обеспечивают оптимальное удаление грязи с оконных стекол и любых других гладких поверхностей. Применение обтяжки в сочетании с пульверизатором, концентратом средства для мойки окон и аккумуляторным стеклоочистителем (оконным пылесосом) гарантирует исключительно легкую мойку окон с превосходным результатом: на стеклах не остается никаких полос или разводов.