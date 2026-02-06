Мини-турбонасадка оснащена роликовой щеткой, быстрое вращение которой позволяет легко удалять с обивки мягкой мебели и многих других поверхностей ворсинки и шерсть домашних питомцев. Благодаря компактным размерам она пригодна и для уборки в узких и труднодоступных местах. После уборки щетку можно легко извлечь из насадки для очистки. Мини-турбонасадка является идеальным дополнением к аккумуляторным пылесосам VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily и VC 7 Cordless yourMax.