MJ
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,377
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,427
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|450 x 59 x 59
Адаптер для присоединения пистолетов до 2010 года выпуска (типов М, 96, 97): Адаптер M (2.643-950.0).
Совместимая техника
Области применения
- Мойка автомобилей
- Для очистки мотоциклов и скутеров
- Каменные садовые ограды и каменные стены
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
- Изгороди
- Для очистки садовой мебели и инструмента
- Достаточное время работы для уборки в большой квартире.