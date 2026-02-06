Мягкая щетка
Быстро и бережно очищает чувствительные поверхности: мягкая щетка, являющаяся идеальным дополнением к пылесосам VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily и VC 7 Cordless yourMax.
Мягкая щетка, щетина которой обеспечивает бережную и тщательную очистку поверхностей, была разработана в качестве опции для пылесосов VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily и VC 7 Cordless yourMax. Ее ширина и тонкая наклонная щетина овального сечения оптимально подходят для эффективного удаления пыли с чувствительных поверхностей как больших, так и малых размеров.
Особенности и преимущества
Мягкая щетина
- Не оставляет следов на чувствительных поверхностях.
Наклонная щетина
- Позволяет легко очищать поверхности большой площади.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,095
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,17
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|410 x 45 x 55
Совместимая техника
Области применения
- Мебель