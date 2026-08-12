Мягкие салфетки для KV 4

Мягкая салфетка для аппарата KV 4 обеспечивает особенно бережную очистку и прекрасно подходит для удаления незначительных загрязнений с чувствительных поверхностей. При помощи липучки она легко закрепляется на аккумуляторном вибрационном очистителе KV 4.

Гарантирует оптимальный результат уборки: мягкая салфетка для аккумуляторного вибрационного очистителя KV 4 обеспечивает исключительно бережную очистку и не оставляет на поверхностях ворсинок. Она легко прикрепляется к аппарату липучкой и оптимально подходит для очистки поверхностей, на которых могут появляться царапины, например фасадов кухонной мебели, деревянных поверхностей или телевизионных экранов.

Особенности и преимущества
Крепление липучкой
  • Простота установки и снятия.
Можно мыть
  • Возможность стирки при температуре 60 °C и многократного применения.
Спецификации

Технические характеристики

Количество (шт.) 2
Цвет Белый
Вес (кг) 0,023
Вес (с упаковкой) (кг) 0,082
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 261 x 106 x 6
Области применения
  • Деликатные поверхности