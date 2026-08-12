Гарантирует оптимальный результат уборки: мягкая салфетка для аккумуляторного вибрационного очистителя KV 4 обеспечивает исключительно бережную очистку и не оставляет на поверхностях ворсинок. Она легко прикрепляется к аппарату липучкой и оптимально подходит для очистки поверхностей, на которых могут появляться царапины, например фасадов кухонной мебели, деревянных поверхностей или телевизионных экранов.