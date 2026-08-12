Мягкие салфетки для KV 4
Мягкая салфетка для аппарата KV 4 обеспечивает особенно бережную очистку и прекрасно подходит для удаления незначительных загрязнений с чувствительных поверхностей. При помощи липучки она легко закрепляется на аккумуляторном вибрационном очистителе KV 4.
Гарантирует оптимальный результат уборки: мягкая салфетка для аккумуляторного вибрационного очистителя KV 4 обеспечивает исключительно бережную очистку и не оставляет на поверхностях ворсинок. Она легко прикрепляется к аппарату липучкой и оптимально подходит для очистки поверхностей, на которых могут появляться царапины, например фасадов кухонной мебели, деревянных поверхностей или телевизионных экранов.
Особенности и преимущества
Крепление липучкой
- Простота установки и снятия.
Можно мыть
- Возможность стирки при температуре 60 °C и многократного применения.
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (шт.)
|2
|Цвет
|Белый
|Вес (кг)
|0,023
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,082
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|261 x 106 x 6
Совместимая техника
Области применения
- Деликатные поверхности