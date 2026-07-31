МК барабана для шланга, для HD с ДВС, 30 м

Монтажный комплект барабана, устанавливаемого на аппарате, с соединительным шлангом для присоединения к выходу высокого давления аппарата. Барабан может вращаться под давлением. С разъемом EASY!Lock.

Комплект барабана для шланга для монтажа на блоке. Идеальное решение для безопасного и компактного хранения шлангов высокого давления. Подключается к очистителю высокого давления. Также вращается под давлением. Разъем: 22 х 1,5.

Спецификации

Технические характеристики

Длина (м) 30
Цвет антрацит
Вес (с упаковкой) (кг) 9,4

Комплектация

  • Барабан для шланга
Совместимая техника