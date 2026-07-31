МК держателя автоматического барабана для шланга, для HDS M/S
Кронштейн с соединительными элементами для монтажа автоматического барабана на аппарате HDS среднего или экстра-класса.
Спецификации
Технические характеристики
|Вес (с упаковкой) (кг)
|14,6
Запчасти для МК держателя автоматического барабана для шланга, для HDS M/S
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