Благодаря широкому спектру аксессуаров удобно убирать труднодоступные места и любые задачи по уборке становятся проще и легче. Насадки имеют эргономичную конструкцию и просты в использовании. Набор содержит щелевую насадку, насадку для сбора волос, гибкий переходник для соединения и четыре разные щетки. Кроме того, в комплект входит переходник, благодаря которому можно присоединить любой шланг к различным аксессуарам.