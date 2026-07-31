Компактная моющая голова подходит, в частности, для внутренней очистки бочек и других емкостей с отверстием диаметром 65 мм или более. Она приводится во вращение электродвигателем, включаемым в сеть переменного тока 24 В/50/60 Гц. Низкое напряжение гарантирует высокий уровень безопасности эксплуатации моющей головы в условиях высокой сырости. Струи из сопел, вращающихся с постоянной скоростью вокруг 2 осей, достигают всех участков очищаемой емкости. Малый вес головы (4,9 кг) позволяет обойтись без дополнительных подвесных приспособлений. Голова может применяться при давлении до 140 бар, расходе воды до 3000 л/ч и ее температуре до 90 °C. Ее габаритная длина составляет 1256 мм, а глубина погружения – 915 мм. Моющая голова легко и удобно присоединяется к аппарату высокого давления с подогревом или без подогрева воды шлангом высокого давления.