Высокое давление против сильных загрязнений: мощная швабра PS 30 Plus является идеальным решением для очистки поверхностей малой или средней площади от стойкой грязи. Три встроенных сопла высокого давления не только эффективно удаляют ее, но и обеспечивают высокую производительность уборки. А для легкой и эффективной очистки угловых и краевых участков предусмотрена возможность поворота бокового сопла на 45º. При этом конструкция швабры обеспечивает пользователю защиту от брызг воды. Еще одним преимуществом компактной швабры PS 30 Plus является ее пригодность для чистки лестничных ступеней. Подвижная щеточная головка швабры расширяет спектр решаемых задач: для очистки труднодоступных мест ее можно повернуть на 360°. После очистки любой гладкой поверхности загрязненную воду с нее можно легко согнать при помощи встроенной стяжки, что позволяет быстро возобновить использование очищенных объектов.