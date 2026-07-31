Мощное сопло 0°, 040

Формирует точечную струю для устранения самых стойких загрязнений.

Формирует точечную струю для устранения самых стойких загрязнений.

Спецификации

Технические характеристики

Размер сопла ( ) 40
Соединительная резьба EASY!Lock
Цвет серебряный
Вес (с упаковкой) (кг) 0,028
Запчасти для Мощное сопло 0°, 040

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