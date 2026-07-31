Мощное сопло 0°, 040
Формирует точечную струю для устранения самых стойких загрязнений.
Формирует точечную струю для устранения самых стойких загрязнений.
Спецификации
Технические характеристики
|Размер сопла ( )
|40
|Соединительная резьба
|EASY!Lock
|Цвет
|серебряный
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,028
Совместимая техника
Запчасти для Мощное сопло 0°, 040
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.