Мощное сопло 40°, 040

Формирует веерную струю с высокой производительностью по площади.

Формирует веерную струю с высокой производительностью по площади, пригодную для очистки чувствительных поверхностей

Спецификации

Технические характеристики

Размер сопла ( ) 40
Угол (°) 40
Соединительная резьба EASY!Lock
Цвет серебряный
Вес (с упаковкой) (кг) 0,028
Запчасти для Мощное сопло 40°, 040

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