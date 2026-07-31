Мощное сопло 40°, 050
Формирует веерную струю с высокой производительностью по площади.
Формирует веерную струю с высокой производительностью по площади, пригодную для очистки чувствительных поверхностей
Спецификации
Технические характеристики
|Размер сопла ( )
|50
|Угол (°)
|40
|Соединительная резьба
|EASY!Lock
|Цвет
|серебряный
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,028
Совместимая техника
Запчасти для Мощное сопло 40°, 050
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