От ручного пароочистителя до паровой швабры 2-в-1 всего за несколько секунд: практичный набор для уборки пола EasyFix для SC 1 делает это возможным. Просто используйте систему с липучкой, чтобы закрепить тряпку для пола из микроволокна на насадке для пола EasyFix и подсоедините насадку к двум удлинительным трубкам (каждая по 0,5 м) к SC 1 — и тогда вы можете приступить к тщательной уборке твердого пола. . Набор для уборки пола EasyFix входит в стандартный комплект поставки SC 1 EasyFix.