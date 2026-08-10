Набор для уборки пола EasyFix для SC 1
Чистота без контакта с грязью: с помощью набора для уборки пола EasyFix для SC 1 ручной пароочиститель можно быстро превратить в паровую швабру 2-в-1.
От ручного пароочистителя до паровой швабры 2-в-1 всего за несколько секунд: практичный набор для уборки пола EasyFix для SC 1 делает это возможным. Просто используйте систему с липучкой, чтобы закрепить тряпку для пола из микроволокна на насадке для пола EasyFix и подсоедините насадку к двум удлинительным трубкам (каждая по 0,5 м) к SC 1 — и тогда вы можете приступить к тщательной уборке твердого пола. . Набор для уборки пола EasyFix входит в стандартный комплект поставки SC 1 EasyFix.
Особенности и преимущества
Просте кріплення комплекту для очищення підлоги EasyFix до SC 1
- Насадку для пола EasyFix можно быстро и легко подключить к устройству вместе с трубками пароочистителя.
Удобная система застежка-липучка
- Легко прикрепите салфетку для чистки пола к насадке простым нажатием на нее.
- Во время уборки пола ткань не соскальзывает.
Ярлычок на салфетке для чистки пола
- Замена салфетки без контакта с грязью: надо лишь наступить на ее язычок и поднять насадку.
Инновационные ламели на насадке
- Благодаря ламелям, пар распределяется равномерно по поверхности чистки и по салфетке из микроволокна.
Гибкое и подвижное соединение насадки
- Эргономичное и эффективное очищение независимо от роста пользователя.
- Идеально подходит для уборки труднодоступных мест под мебелью.
Салфетка для чистки пола покрывает все стороны насадки для пола
- Для легкой очистки углов, краев и других труднодоступных мест.
Высококачественная микрофибра
- Высокий уровень удаления и сбора грязи для наилучших результатов очистки всех типов твердых полов
- Возможность машинной стирки при температуре до 60 °C. Не использовать кондиционер для белья.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,668
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,833
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|517 x 43 x 40
Области применения
- Твердые полы
- Кафель