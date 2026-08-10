Многоступенчатая система фильтрации Duo!Pure, состоящая из плоского складчатого фильтра и губчатого фильтра, надежно защищает аппараты для уборки пола KFL 1, FCV 2 и FCV 3 от влаги и обеспечивает эффективную фильтрацию. Благодаря высокоэффективному плоскому складчатому фильтру надежно улавливаются даже содержащиеся в воздухе мельчайшие частицы. В режиме сухой уборки идеально подходит для чистки ковров и ковровых дорожек.