Набор фильтров для KFL 1, FCV 2, FCV 3
Надежная двухступенчатая система фильтрации Duo!Pure для аппаратов Kärcher KFL 1, FCV 2 и FCV 3 состоит из плоского складчатого фильтра и губчатого фильтра.
Многоступенчатая система фильтрации Duo!Pure, состоящая из плоского складчатого фильтра и губчатого фильтра, надежно защищает аппараты для уборки пола KFL 1, FCV 2 и FCV 3 от влаги и обеспечивает эффективную фильтрацию. Благодаря высокоэффективному плоскому складчатому фильтру надежно улавливаются даже содержащиеся в воздухе мельчайшие частицы. В режиме сухой уборки идеально подходит для чистки ковров и ковровых дорожек.
Особенности и преимущества
Эффективная двухступенчатая система фильтрации Duo!Pure
- Надежная фильтрация с помощью плоского складчатого фильтра и губчатого фильтра
Быстро и легко заменяется
Безопасный и долговечный
Спецификации
Технические характеристики
|Вес (кг)
|0,018
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,055
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|66 x 70 x 22
Области применения
- Комплект запасных фильтров для воздухоочистителя AF 20 – для очистки воздуха в помещениях