Комплект состоит из 2 латунных и 2 мощных щеток и является прекрасным дополнением к другим круглым щеткам, незаменимым в повседневной уборке и гарантирующим ее самую высокую эффективность. Прочная щетина, с высокой износостойкостью, без труда справится со стойкими загрязнениями и нагаром – например, на решетках в духовых шкафах и гриле, а также на варочной панели. Благодаря исключительно долговечной щетине круглые щетки выделяются особо высокой эффективностью среди щеток для пароочистителей. Идеальный вариант для использования на устойчивых к механическому воздействию поверхностях.