Накладка для чистки ковров Mini﻿ оказывает большую помощь в очистке труднодоступных участков ковровых покрытий. Она очень легко и гигиенично присоединяется к насадке для пола EasyFix Mini и позволяет освежать ковры паром в углах и других местах с затрудненным доступом.