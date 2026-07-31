Насадка для обработки струей воды с регулятором расхода (без сопла)

Насадка для обработки струей воды с регулятором расхода (без сопла)

Насадка для обработки струей воды с регулятором расхода (без сопла). Мощная струя в сочетании с абразивным средством и высоким давлением уберут без труда ржавчину, краску и накипь.

Спецификации

Технические характеристики

Соединительная резьба EASY!Lock
Вес (с упаковкой) (кг) 4,2
Совместимая техника
Принадлежности
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