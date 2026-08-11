Насадка для пенной чистки FJ 24
Насадка для пенной чистки FJ 24 предназначена для нанесения чистящих средств бытового назначения при помощи аппаратов среднего давления Kärcher.
Использование для чистки одной воды не всегда обеспечивает оптимальные результаты, достижение которых гарантирует насадка для пенной чистки FJ 24 Handheld, совместимая с аппаратами среднего давления Kärcher. Достаточно залить в баллон объемом 0,3 л необходимое чистящее средство, присоединить его к насадке и соединить ее с удлинительной трубкой – и можно приступить к работе. Насадка, формирующая стойкую пену, позволяет регулировать как угловое положение струи, так и концентрацию в ней чистящего средства (для этого предусмотрена желтая поворотная ручка). При этом разъем Quick Connect позволяет одной рукой отсоединить от удлинительной трубки насадку для пенной чистки и установить вместо нее другую принадлежность системы Handheld. Насадка для пенной чистки FJ 24 Handheld совместима с аппаратами среднего давления Kärcher (KHB 5 Battery и последующими моделями), но не подходит к аппаратам высокого давления классов K 2 – K 7.
Особенности и преимущества
Емкость объемом 0,3 л
- Емкость вмещает объем чистящего средства, достаточный для выполнения работ от одного заряда.
Простота замены чистящих средств
- Легкая очистка с использованием подходящих чистящих средств Kärcher.
Интенсивная пена
- Легкая очистка любых поверхностей.
Прозрачная емкость
- Возможность постоянного контроля уровня чистящего средства в баллоне.
Регулируемый угол распыления
- Возможность удобной обработки вертикальных и горизонтальных поверхностей.
Адаптер Quick Connect
- Легкая замена принадлежностей благодаря испытанной системе Quick Connect.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|антрацит
|Вес (кг)
|0,165
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,22
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|205 x 93 x 132
Совместимая техника
Области применения
- Балконы
- Для цветочных горшков.
- Декоративные предметы (горшки для растений и др.)
- Велосипеды
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
- Для очистки садовой мебели и инструмента
- Садовые игрушки
- Для очистки мотоциклов и скутеров
- Для очистки мусорных контейнеров.
- Жалюзи/рольставни
Принадлежности
Запчасти для Насадка для пенной чистки FJ 24
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