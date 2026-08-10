Насадка для пола EasyFix Mini в комплекте
Комплект включает насадку для пола EasyFix Mini с удобной системой крепления салфетки застежкой-липучкой, обеспечивающей замену салфеток без контакта с грязью, и подходящую микроволоконную салфетку для пола. Рекомендуется использовать для узких и труднодоступных мест.
Новая насадка для пола EasyFix Mini обеспечена застежкой-липучкой, что позволяет закреплять микроволоконные салфетки, не наклоняясь к полу - достаточно просто прижать насадку к салфетке. После окончания работы салфетка удаляется без контакта с грязью - надо только наступить на ее язычок и поднять насадку. Так же легко закрепляется на насадке для пола EasyFix и снимается с нее накладка для чистки ковров, которая позволяет удобно освежать текстильные напольные покрытия. Кроме того, все пароочистители комплектуются теперь салфетками из высококачественного микроволокна, что дополнительно облегчает выполнение работ.
Особенности и преимущества
Удобная система застежка-липучка
- Просто прижмите салфетку для чистки пола к насадке EasyFix, чтобы прикрепить ее.
- Во время уборки пола ткань не соскальзывает.
Язычок на салфетке для мытья пола
- Замена салфетки без контакта с грязью: надо лишь наступить на ее язычок и поднять насадку.
Инновационные ламели на насадке
- Благодаря ламелям, пар распределяется равномерно по поверхности чистки и по салфетке из микроволокна.
Гибкое и подвижное соединение насадки
- Эргономичное и эффективное очищение независимо от роста пользователя.
- Идеально подходит для уборки труднодоступных мест под мебелью.
Салфетка для чистки пола покрывает все стороны насадки для пола
- Для легкой очистки углов, краев и других труднодоступных мест.
Высококачественная микрофибра
- Высокий уровень удаления и сбора грязи для наилучших результатов очистки всех типов твердых полов
- Возможность машинной стирки при температуре до 60 °C. Не использовать кондиционер для белья.
Особенно подходит для небольших помещений и труднодоступных мест
- Для тщательной очистки пола, включая труднодоступные участки.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,218
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,333
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|243 x 101 x 96
Совместимая техника
Области применения
- Твердые полы
- Кафель
- Труднодоступные места (углы, швы, щели и т. п.)