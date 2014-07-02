Насадка для очистки труб с внутренней резьбой, диаметром 30 мм. Сопло имеет разные направления форсунок для экологически чистой промывки заблокированных стоков и труб.Три струи насадки направлены назад под углом 30 °, чтобы сопло и шланг могли свободно перемещаться по трубе. Насадка для очистки труб с R 1/8 "соединением для подключения к трубе шланга .