Насадка для прочистки труб 055, 3x30°, 16 мм
С внутренней резьбой, со струями различной направленности для тщательной и экологичной прочистки засоренных труб и стоков. Диаметр 16 мм.
С внутренней резьбой, со струями различной направленности для тщательной и экологичной прочистки засоренных труб и стоков. Ориентация отверстий обеспечивает самопроизвольное продвижение шланга с соплом по трубе. 3 x 30° назад, Ø 16 мм
Спецификации
Технические характеристики
|Диаметр (мм)
|16
|Размер сопла ( )
|55
|Резьба
|R 1/8"
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,022
Совместимая техника
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4St
- HD 5/11 Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX Plus Classic (с ручным барабаном и грязевой фрезой в стандартной комплектации)
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M Cage
- HD 6/15 M Plus (с грязевой фрезой)
- HD 6/15 M Pu (St)
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 7/15 G
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M Pu (St)
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 8/18-4 Cage
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Pu
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4 St H
- HD 8/20 G
- HD 9/20-4 Classic
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/23 De
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 10/21-4 St
- HDS 10/21-4 St Gas
- HDS 10/21-4 М Classic
- HDS 1000 De
- HDS 1000 De CEMO
- HDS 13/20-4 S Classic