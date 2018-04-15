Насадка для мягкой мебели обеспечивает отличные результаты уборки благодаря маневренной нижней части и четырем экстрашироким нитесборникам, которые плотно прилегают к очищаемой поверхности во время уборки. Благодаря этому загрязнения, особенно шерсть животных, быстро и надежно удаляются с текстильных поверхностей в автомобиле и дома. Рабочая ширина насадки составляет 180 мм. Подходит для пылесосов влажной и сухой уборки, а также моющих пылесосов Kärcher Home & Garden.