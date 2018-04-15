Насадка для уборки шерсти домашних животных с мягкой мебели

Экстраширокая насадка для мягкой мебели надежно удаляет загрязнения, особенно шерсть животных, с автомобильного салона и домашнего текстиля. Подходит для пылесосов влажной и сухой уборки, а также моющих пылесосов Kärcher Home & Garden.

Насадка для мягкой мебели обеспечивает отличные результаты уборки благодаря маневренной нижней части и четырем экстрашироким нитесборникам, которые плотно прилегают к очищаемой поверхности во время уборки. Благодаря этому загрязнения, особенно шерсть животных, быстро и надежно удаляются с текстильных поверхностей в автомобиле и дома. Рабочая ширина насадки составляет 180 мм. Подходит для пылесосов влажной и сухой уборки, а также моющих пылесосов Kärcher Home & Garden.

Особенности и преимущества
Суперширокая насадка (рабочая ширина 180 мм) с подвижной нижней стороной и четырьмя суперширокими гребенками для волос
  • Повышает эффективность очистки и экономит время по сравнению со стандартной насадкой для мягкой мебели.
Подходит для всех пылесосов влажной и сухой уборки, а также моющих пылесосов Kärcher Home & Garden
Спецификации

Технические характеристики

Количество (шт.) 1
Стандартная номинальная ширина (мм) NW 35
Рабочая ширина (мм) 180
Цвет Черный
Вес (кг) 0,066
Вес (с упаковкой) (кг) 0,119
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 180 x 75 x 95
Области применения
  • Багажник
  • Заднее сиденье
  • Автомобильные сиденья
  • Пространство для ног
  • Коврики
  • Клетки и лежанки для животных
  • Обивка
  • Мягкая мебель
  • Матрасы
  • Домашний текстиль, например шторы или наволочки