Насадка для уборки шерсти домашних животных с мягкой мебели
Экстраширокая насадка для мягкой мебели надежно удаляет загрязнения, особенно шерсть животных, с автомобильного салона и домашнего текстиля. Подходит для пылесосов влажной и сухой уборки, а также моющих пылесосов Kärcher Home & Garden.
Насадка для мягкой мебели обеспечивает отличные результаты уборки благодаря маневренной нижней части и четырем экстрашироким нитесборникам, которые плотно прилегают к очищаемой поверхности во время уборки. Благодаря этому загрязнения, особенно шерсть животных, быстро и надежно удаляются с текстильных поверхностей в автомобиле и дома. Рабочая ширина насадки составляет 180 мм. Подходит для пылесосов влажной и сухой уборки, а также моющих пылесосов Kärcher Home & Garden.
Особенности и преимущества
Суперширокая насадка (рабочая ширина 180 мм) с подвижной нижней стороной и четырьмя суперширокими гребенками для волос
- Повышает эффективность очистки и экономит время по сравнению со стандартной насадкой для мягкой мебели.
Подходит для всех пылесосов влажной и сухой уборки, а также моющих пылесосов Kärcher Home & Garden
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (шт.)
|1
|Стандартная номинальная ширина (мм)
|NW 35
|Рабочая ширина (мм)
|180
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,066
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,119
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|180 x 75 x 95
Совместимая техника
Области применения
- Багажник
- Заднее сиденье
- Автомобильные сиденья
- Пространство для ног
- Коврики
- Клетки и лежанки для животных
- Обивка
- Мягкая мебель
- Матрасы
- Домашний текстиль, например шторы или наволочки