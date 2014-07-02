Насадка для удаления обоев
Насадка для удаления обоев идеально подходит для удаления обоев и остатков клея, используя силу пара.
Насадка для удаления обоев идеально подходит для удаления обоев и остатков клея, используя силу пароочистителя. Пар может быть использован для удаления обоев и декора.
Особенности и преимущества
Насадка с проходом пара и скребок
- Деликатный к коже - быстро снимает обои и обойный клей.
Широкий охват пара
- Быстро удаляет обои с больших площадей
Нет утечки пара
- Пар быстро проникает в обои
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,357
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,552
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|320 x 220 x 100
Совместимая техника
- SC 3 EasyFix + насадка для окон
- SC 3 EasyFix Limited Edition
- SC 3 EasyFix Premium
- SC 4 Deluxe EasyFix Premium
- SC 4 Deluxe EasyFix Premium Iron
- SC 4 EasyFix
- SC 4 EasyFix + бутылка в подарок
- SC 4 EasyFix Iron
- SC 4 EasyFix Premium
- SC 4 EasyFix Premium Iron Kit
- SC 4 Iron Kit
- SC 4 Premium
- SC 4 Premium + Iron Kit
Области применения
- Обои
- Даже трудновыводимая грязь удаляется легко