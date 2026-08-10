С очень нежной и приятной душевой струей, коническое сопло особенно подходит для чистки животных, таких как собаки, или даже просто их лапы. Для читки после прогулки, до того, как собака вернется в машину, дом или квартиру. Сопло создает низкое давление (как в кране), и поэтому является полностью безопасным для очистки животных.