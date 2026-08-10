Насадка с коническим соплом
Насадка для быстрой и легкой мойки домашних животных, присоединяемая к пистолету аппарата, формирует мягкую душевую струю.
С очень нежной и приятной душевой струей, коническое сопло особенно подходит для чистки животных, таких как собаки, или даже просто их лапы. Для читки после прогулки, до того, как собака вернется в машину, дом или квартиру. Сопло создает низкое давление (как в кране), и поэтому является полностью безопасным для очистки животных.
Особенности и преимущества
Конусная струяПриятно нежная струя душа.
Бережная очисткаДля чистки чувствительных домашних животных и собак.
Адаптирован к пистолетуПростая замена насадки.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,012
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,022
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|48 x 29 x 29
Области применения
- Домашние животные / собаки