Насадка с коническим соплом

Насадка для быстрой и легкой мойки домашних животных, присоединяемая к пистолету аппарата, формирует мягкую душевую струю.

С очень нежной и приятной душевой струей, коническое сопло особенно подходит для чистки животных, таких как собаки, или даже просто их лапы. Для читки после прогулки, до того, как собака вернется в машину, дом или квартиру. Сопло создает низкое давление (как в кране), и поэтому является полностью безопасным для очистки животных.

Особенности и преимущества
Насадка с коническим соплом: Конусная струя
Конусная струя
Приятно нежная струя душа.
Насадка с коническим соплом: Бережная очистка
Бережная очистка
Для чистки чувствительных домашних животных и собак.
Насадка с коническим соплом: Адаптирован к пистолету
Адаптирован к пистолету
Простая замена насадки.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Черный
Вес (кг) 0,012
Вес (с упаковкой) (кг) 0,022
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 48 x 29 x 29
Области применения
  • Домашние животные / собаки