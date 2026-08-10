Насадка с точечным соплом формирует мощную и тонкую струю, подходящую для целенаправленной очистки отдельных деталей и узких промежутков или удаления относительно стойких загрязнений. Она является идеальным дополнением к насадке с веерным соплом, входящей в комплект поставки аппарата. Не подходит для мойки животных.