Легко справиться со мхом, растущим под живой изгородью, разросшимися сорняками или густой луговой травой. Высококачественный нож, оснащенный двумя лезвиями, совместимый со всеми триммерами на аккумуляторных платформах Kärcher Battery Power 18 В и 36 В. Такие ножи, предлагаемые в упаковках по 2 шт., прекрасно подходят для выполнения сложных работ в тех местах сада, где трудно развернуться с газонокосилкой.