Обтяжки для большой круглой щетки, 2 шт.
2 обтяжки для большой круглой щетки, изготовленные из высококачественного микроволокна, улучшают отделение загрязнений и гарантируют превосходный результат уборки.
Обтяжки, улучшающие отделение и поглощение жировых и прочих загрязнений, прекрасно подходят для устранения стойких загрязнений в ванной и на кухне (например, для очистки сильнозагрязненной кухонной плиты).
Особенности и преимущества
Высококачественное микроволокно
- Идеально подходит для бережной очистки очень стойких загрязнений на всех твердых поверхностях в кухнях и ванных комнатах.
- Возможность машинной стирки при температуре до 60 °C. Не использовать кондиционер для белья.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Белый
|Вес (кг)
|0,015
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,032
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|120 x 120 x 15
Совместимая техника
Области применения
- Рабочие поверхности на кухне
- Смеситель для умывальника / раковины
- Варочные панели
- Душевая кабина / ванна
- Холодильник (внутри / снаружи)
- Внутренности шкафов, ящиков
- Кухонные вытяжки
- з нержавеющей стали