Ограничительный провод
150-метровый провод для ограничения рабочей зоны робота-газонокосилки, обеспечивающий ему надежную навигацию.
Ограничительный провод длиной 150 м позволяет точно определить границы участка, в пределах которых должно осуществляться перемещение робота-газонокосилки.
Особенности и преимущества
Определяет площадь газона для скашивания
- Надежная навигация внутри рабочей зоны, ограниченной проводом, предотвращает выход робота-газонокосилки за пределы газона.
- Не видны под поверхностью газона через несколько недель.
Области можно свободно регулировать и расширять
Направляет робот-газонокосилку прямо к зарядной станции
Можно укладывать под землей: до 10 см под поверхностью газона
Спецификации
Технические характеристики
|Длина кабеля (м)
|150
|Вес (кг)
|1,56
|Вес (с упаковкой) (кг)
|1,76
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|190 x 190 x 55
Области применения
- Газон