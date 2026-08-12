Ограничительный провод

150-метровый провод ﻿для ограничения рабочей зоны робота-газонокосилки, обеспечивающий ему надежную навигацию.

Ограничительный провод длиной 150 м позволяет точно определить границы участка, в пределах которых должно осуществляться перемещение робота-газонокосилки.

Особенности и преимущества
Определяет площадь газона для скашивания
  • Надежная навигация внутри рабочей зоны, ограниченной проводом, предотвращает выход робота-газонокосилки за пределы газона.
  • Не видны под поверхностью газона через несколько недель.
Области можно свободно регулировать и расширять
Направляет робот-газонокосилку прямо к зарядной станции
Можно укладывать под землей: до 10 см под поверхностью газона
Спецификации

Технические характеристики

Длина кабеля (м) 150
Вес (кг) 1,56
Вес (с упаковкой) (кг) 1,76
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 190 x 190 x 55
Совместимая техника
Области применения
  • Газон