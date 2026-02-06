Все модели VC 6 Cordless ourFamily и VC 7 Cordless yourMax можно хранить на отдельно стоящей парковочной станции, чтобы сэкономить место и предотвратить их падение. Крепление на стену не требуется. Помимо того, что беспроводной пылесос удерживается на месте, в нем также есть место для аксессуаров. Таким образом, они всегда аккуратны и всегда под рукой. Зарядное устройство для пылесоса также можно прикрепить к парковочной станции — таким образом, аккумулятор автоматически заряжается, когда устройство припарковано. Для использования отдельно стоящей парковочной станции требуется дополнительный настенный кронштейн, который входит в комплект моделей VC 6 Cordless ourFamily и VC 7 Cordless yourMax. Он крепится к парковочной станции. В комплект поставки парковочной станции дополнительный настенный кронштейн не входит.