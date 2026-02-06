Отдельно стоящая парковочная станция

Удобное решение для хранения устройств и аксессуаров: отдельно стоящая парковочная станция совместима со всеми моделями пылесосов VC 6 Cordless ourFamily и VC 7 Cordless yourMax.

Все модели VC 6 Cordless ourFamily и VC 7 Cordless yourMax можно хранить на отдельно стоящей парковочной станции, чтобы сэкономить место и предотвратить их падение. Крепление на стену не требуется. Помимо того, что беспроводной пылесос удерживается на месте, в нем также есть место для аксессуаров. Таким образом, они всегда аккуратны и всегда под рукой. Зарядное устройство для пылесоса также можно прикрепить к парковочной станции — таким образом, аккумулятор автоматически заряжается, когда устройство припарковано. Для использования отдельно стоящей парковочной станции требуется дополнительный настенный кронштейн, который входит в комплект моделей VC 6 Cordless ourFamily и VC 7 Cordless yourMax. Он крепится к парковочной станции. В комплект поставки парковочной станции дополнительный настенный кронштейн не входит.

Особенности и преимущества
Встроенная функция зарядки
  • Зарядное устройство беспроводного пылесоса можно интегрировать в парковочную станцию.
  • Аккумулятор пылесоса автоматически заряжается на парковочной станции.
  • Пылесос готов к использованию в любое время.
Оптимальное хранение устройства и аксессуаров без необходимости крепления парковочной станции на стене
  • Экономящее место, безопасное и гибкое хранение.
  • Аксессуары для беспроводного пылесоса можно легко прикрепить к отдельно стоящей парковочной станции.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Черный
Вес (кг) 2,9
Вес (с упаковкой) (кг) 4,45
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 324 x 303 x 938
интернет-магазин
Наши контакты

Vodafone  (050) 334-48-90
Киевстар  (067) 334-48-90 Viber, Telegram
info@karcher.ua
Пн-Пт 9:00 - 18:00, Сб 10:00 - 16:00

ЗАКАЗ ЗАПЧАСТЕЙ
Киевстар (067) 358-35-66
Пн-Пт 9:00 - 18:00

Способы оплаты

1. Наличными или банковской картой при самовывозе из Керхер Центров

2. Банковской картой с помощью сервиса Portmone.com

3. Наложенный платеж при получении товара

4. По безналичному расчету после выставления счета

5. Оплата частями от ПриватБанка и monobank до 10 платежей

Доставка

1. "Новой почтой" бесплатно от 3000 грн. До 3000 грн - стоимость доставки 150 грн. Без комиссии за наложенный платеж.

2. Самовывоз из Керхер Центров

Отзывы и рейтинг
★★★★★ ★★★★★
CO₂-NEUTRAL WEBSITE
Общая информация
Горячая линия

0 800 500 48 90
(050) 334-48-90, (067) 334-48-90 Viber, Telegram
0 800 500 126, (067) 329-71-41 (сервис)
(067) 358-35-66 Viber, Telegram (запчасти)
(067) 320-66-23 Viber, Telegram (аренда техники) 

info@karcher.ua | service@karcher.ua

Пн-Пт 9:00 - 18:00

 

Наш адрес

ООО "Керхер"
ул. Институтская, 12,
с. Гатное,
Фастовский р-н,
08160 Киевская обл., Украина

МЫ В СОЦСЕТЯХ!
  • SSL Secured
© 2026 Керхер Украина | Kärcher Ukraine - официальное представительство немецкого концерна Alfred Kärcher SE & Co. KG в Украине.