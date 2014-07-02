Пароструйное сопло, 1,5 50°, 001,5

Формирует веерную струю (50°) для очистки и размораживания в режиме парообразования, например, для размораживания песка и гравия, удаления льда с опалубки, расконсервации автомобилей.

Формирует веерную струю (50°) для очистки и размораживания в режиме парообразования, например, для размораживания песка и гравия, удаления льда с опалубки, расконсервации автомобилей. Размер 1,5

Спецификации

Технические характеристики

Размер сопла (мм) 1,5
Угол (°) 50
Соединительная резьба M22 x 1,5
Вес (с упаковкой) (кг) 0,198
Совместимая техника