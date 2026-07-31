Пароструйное сопло, 1,5 50°
Формирует веерную струю (50°) для очистки и размораживания в режиме парообразования, например, для размораживания песка и гравия, удаления льда с опалубки, расконсервации автомобилей.
Формирует веерную струю (50°) для очистки и размораживания в режиме парообразования, например, для размораживания песка и гравия, удаления льда с опалубки, расконсервации автомобилей. Размер 1,5
Спецификации
Технические характеристики
|Размер сопла (мм)
|1,5
|Угол (°)
|50
|Соединительная резьба
|EASY!Lock
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,233