Паровой утюг I 6006 для паропылесоса SV

Высококачественный паровой утюг в привлекательном дизайне. Удобная, подошва из нержавеющей стали легко скользит. Подходит для паропылесосов Керхер SV

Утюг имеет дизайн в привлекательных тонах черного и желтого цветов. Подошва выполнена из нержавеющей стали, что дает легкое скольжение. Утюг сочетается с паропылесосами Керхер. При одинаковых усилиях паровой утюг позволяет сократить время глажки и улучшить рельтат в сравнении с обычным утюгом.

Особенности и преимущества
Отверстия для выхода пара распределены по всей поверхности подошвы утюга
  • Равномерный выход пара по всей поверхности
Регулируемый уровень постоянной подачи пара
  • Постоянная подача пара позволяет с легкостью гладить большие текстильные изделия.
Подошва утюга из нержавеющей стали
  • Легкое скольжение подошвы утюга
Равномерная подача пара
  • Процесс глаженья белья происходит в два раза быстрее
Паровой удар
  • Для целенаправленной отдачи пара
Регулирование температурного режима
  • Можно использовать с различными типами ткани.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Желтый
Вес (кг) 1,596
Вес (с упаковкой) (кг) 1,874
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 259 x 121 x 125
Совместимая техника
Области применения
  • Любая одежда, допускающая глажку