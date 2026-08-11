Утюг имеет дизайн в привлекательных тонах черного и желтого цветов. Подошва выполнена из нержавеющей стали, что дает легкое скольжение. Утюг сочетается с паропылесосами Керхер. При одинаковых усилиях паровой утюг позволяет сократить время глажки и улучшить рельтат в сравнении с обычным утюгом.