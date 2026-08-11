Паровой утюг I 6006 для паропылесоса SV
Высококачественный паровой утюг в привлекательном дизайне. Удобная, подошва из нержавеющей стали легко скользит. Подходит для паропылесосов Керхер SV
Утюг имеет дизайн в привлекательных тонах черного и желтого цветов. Подошва выполнена из нержавеющей стали, что дает легкое скольжение. Утюг сочетается с паропылесосами Керхер. При одинаковых усилиях паровой утюг позволяет сократить время глажки и улучшить рельтат в сравнении с обычным утюгом.
Особенности и преимущества
Отверстия для выхода пара распределены по всей поверхности подошвы утюга
- Равномерный выход пара по всей поверхности
Регулируемый уровень постоянной подачи пара
- Постоянная подача пара позволяет с легкостью гладить большие текстильные изделия.
Подошва утюга из нержавеющей стали
- Легкое скольжение подошвы утюга
Равномерная подача пара
- Процесс глаженья белья происходит в два раза быстрее
Паровой удар
- Для целенаправленной отдачи пара
Регулирование температурного режима
- Можно использовать с различными типами ткани.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Желтый
|Вес (кг)
|1,596
|Вес (с упаковкой) (кг)
|1,874
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|259 x 121 x 125
Области применения
- Любая одежда, допускающая глажку