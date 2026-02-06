PC 7.5
Особенности и преимущества
Практичная система быстрой замены с двумя различными сопламиПростота замены сопел. Реактивное сопло – идеальное решение для быстрой промывки водосточных труб и устранения образующихся в них засоров. Вращающееся сопло с эффектом очистки в секторе 360° – для тщательной профилактической очистки внутренних стенок труб во избежание образования засоров.
Легкая очистка благодаря высокому давлениюБыстрое и эффективное устранение засоров в трубах. Экологичность (не требуется применение химических средств). Под давлением воды шланг автоматически продвигается вперед по трубе.
Гибкий шланг с текстильным армированиемПростота в обращении при промывке трубопроводов с изгибами. Удобство хранения.
Оптимизированная форма сопла
- Плавный переход в месте соединения со шлангом сводит к минимуму риск заклинивания сопла в трубе.
- Компактная конструкция для максимальной свободы движений.
Разъемы и сопла из долговечных материалов (латуни и нержавеющей стали)
- Долгий срок службы.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,663
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,858
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|245 x 245 x 55
Адаптер для присоединения пистолетов до 2010 года выпуска (типов М, 96, 97): Адаптер M (2.643-950.0).
Видео
Совместимая техника
Области применения
- Для очистки труб
- Для очистки сливных труб
- Для очистки водостоков
Принадлежности
Запчасти для PC 7.5
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER
Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.