Пенная насадка FJ 3 (пенник, пенное сопло) — эффективный инструмент для создания плотной, мощной пены, обеспечивающей деликатную и в то же время результативную очистку различных поверхностей: лакокрасочного покрытия, стекла, камня и т. д. Идеально подходит для мойки автомобилей, зимних садов, садовой мебели, фасадов, лестниц, дорожек, стен, жалюзи, террас и подъездных путей. Ёмкость контейнера — 0,3 л. Использование простое: наполните бачок моющим средством Kärcher, присоедините насадку к пистолету аппарата высокого давления и нанесите пену, отрегулировав уровень струи в соответствии с задачей. Совместима с аппаратами высокого давления Kärcher класса K 2 – K 7. Для максимального эффекта рекомендуется использовать вместе с Kärcher Ultra Foam RM 615 — активной пеной 3-в-1 для бесконтактной мойки.