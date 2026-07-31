Пенная насадка FJ 3
Пенная насадка FJ 3 (0,3 л) — удобное решение для очистки с помощью плотной пены (например, активной пены Ultra Foam). Идеально подходит для мойки автомобилей, мотоциклов и другой техники, а также для нанесения моющих средств на каменные, деревянные поверхности и фасады.
Пенная насадка FJ 3 (пенник, пенное сопло) — эффективный инструмент для создания плотной, мощной пены, обеспечивающей деликатную и в то же время результативную очистку различных поверхностей: лакокрасочного покрытия, стекла, камня и т. д. Идеально подходит для мойки автомобилей, зимних садов, садовой мебели, фасадов, лестниц, дорожек, стен, жалюзи, террас и подъездных путей. Ёмкость контейнера — 0,3 л. Использование простое: наполните бачок моющим средством Kärcher, присоедините насадку к пистолету аппарата высокого давления и нанесите пену, отрегулировав уровень струи в соответствии с задачей. Совместима с аппаратами высокого давления Kärcher класса K 2 – K 7. Для максимального эффекта рекомендуется использовать вместе с Kärcher Ultra Foam RM 615 — активной пеной 3-в-1 для бесконтактной мойки.
Особенности и преимущества
Легкая смена моющих средств
- Удобство в применении.
Мощная пена, которая долго держится
- Очистка любой поверхности без усилий
Прозрачная емкость
- Всегда видимое наполнение
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|антрацит
|Вес (кг)
|0,13
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,13
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|118 x 93 x 118
|Совместимость
|Адаптер для присоединения пистолетов до 2010 года выпуска (типов М, 96, 97): Адаптер M (2.643-950.0).
Совместимая техника
Области применения
- Транспортные средства
- Оранжереи
- Для очистки мотоциклов и скутеров
- Террасы
- Жалюзи/рольставни
- Очистка дорожек
- Очистка дворовых участков и подъездных путей
- Каменные садовые ограды и каменные стены
- Дома на колесах