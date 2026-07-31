С корпусом из прочной и долговечной специальной латуни (Ecobrass), позволяющим осуществлять чистку высоким давлением с применением агрессивных чистящих средств: наша трубка для пенной чистки с баллоном Advanced 1 впечатляет высоким качеством всех компонентов. Устойчивый баллон для чистящих средств имеет эргономичную форму с возможностью удержания в области горлышка и большим заправочным отверстием. Угловое положение струи допускает регулировку, а концентрация в ней чистящего средства может изменяться в зависимости от решаемой задачи (предусмотрены 3 ступени), причем встроенная заслонка исключает случайное изменение заданной настройки. Трубка подходит ко всем аппаратам высокого давления Kärcher производительностью от 400 до 600 л/ч без функции Servo Control.