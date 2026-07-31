Трубка для пенной чистки с баллоном Advanced 2 рассчитана специально на применение с нашими аппаратами высокого давления без функции Servo Control, производительность которых находится в пределах от 700 до 800 л/ч. Ее прочный корпус из высококачественной специальной латуни (Ecobrass) позволяет без проблем работать с агрессивными чистящими средствами, концентрация которых в струе допускает 3-ступенчатую регулировку. При этом встроенная заслонка исключает случайное изменение заданной концентрации, а угловое положение струи можно изменять в зависимости от решаемой задачи. Трубка для пенной чистки укомплектована эргономичным, устойчивым в вертикальном положении баллоном с большим заправочным отверстием и возможностью дополнительного удержания в области горлышка.