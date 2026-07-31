Пенная насадка с баллоном Advanced 3, 900 л/ч - 2500 л/ч
Рассчитана специально на работу с агрессивными чистящими средствами: высококачественная трубка для пенной чистки с баллоном Advanced 3, корпус которой изготовлен из латуни Ecobrass. Трубка с регулируемым угловым положением струи предназначена для эксплуатации с аппаратами высокого давления Kärcher.
Удобная в обращении, формирующая пену высочайшего качества и благодаря корпусу из специальной латуни (Ecobrass) устойчивая к агрессивным чистящим средствам: наша надежная трубка для пенной чистки с баллоном Advanced 3 для эксплуатации с аппаратами высокого давления Kärcher производительностью от 900 до 2500 л/ч с функцией Servo Control. Трубка укомплектована эргономичным, устойчивым в вертикальном положении баллоном с большим заправочным отверстием и возможностью дополнительного удержания в области горлышка. Благодаря встроенной заслонке для точного 3-ступенчатого изменения концентрации чистящего средства в струе воды практически исключается случайное изменение заданной настройки во время работы. При этом угловое положение струи допускает гибкую регулировку.
Спецификации
Технические характеристики
|Производительность (л/ч)
|900 - 2500
|Размер сопла ( )
|38
|Макс. давление (бар)
|300
|Дозировка (%)
|1 - 2 - 4
|Емкость бака (л)
|1
|Температура (°C)
|макс. 60
|Соединительная резьба
|EASY!Lock
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,807
Видео
Совместимая техника
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/21-4St
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 13/18-4St
- HD 17/12-4 St H
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 17/15-4St
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
Принадлежности
Запчасти для Пенная насадка с баллоном Advanced 3, 900 л/ч - 2500 л/ч
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